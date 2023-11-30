Зеленська потрапила до списку 25 найвпливовіших жінок 2023 року – FT 

Видання Financial Times опублікувало список 25 найвпливовіших жінок 2023 року. До цього переліку увійшла і перша леді України Олена Зеленська.

Відповідний перелік опублікували 30 листопада.

Видання зазначає, що цей спеціальний проєкт створювали протягом кількох місяців на основі консультацій із журналістами FT, читачами та лідерами індустрії.

“Кінцевим результатом став список жінок, які отримали престижні нагороди, але навіть Нобелівські премії, Пулітцерівські премії, «Ґреммі» та Кубки світу не можуть повністю відобразити багатогранність їхньої роботи”, — додає редакторка видання Рула Халаф.

Невеликий текст про Олену Зеленську написала прем’єр-міністрка Естонії Кая Каллас.

“В Олені Зеленській мене найбільше захоплює її чесність. (…) Вона знає, як це — прокинутися і побачити, що твоя батьківщина захоплена імперіалістичним сусідом; не знати, коли й чи побачиш ти своїх близьких наступного разу; як знайти в собі сили боротися за свободу, попри все це”, — написала вона.

Каллас додає, що вона стала “світовим символом стійкості”. І що Естонія співпрацює з фондом Зеленської, щоб побудувати сімейні будинки для українських дітей-сиріт.

Вона вражає своєю увагою до деталей та вмінням слухати. Зараз світ повинен прислухатися до Зеленської і дати Україні те, що їй потрібно, щоб перемогти Росію і покласти край стражданням.

Financial Times також зазначає, що їхній список найвпливовіших жінок не ранжований.