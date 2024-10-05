Збиття повітряної цілі над Костянтинівкою обростає новими подробицями

На території Костянтинівської громади на Донеччині збили російську повітряну ціль, почалася пожежа, пошкоджені приватні будинки.

Як повідомив Суспільне Донбас начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов, Сили оборони збили російський літак на Донеччині вдень 5 жовтня.

“Силами оборони був збитий ворожий літак. Уламки частково попадали навколо міста Костянтинівка. Уламки також впали у приватний сектор — пошкоджені декілька приватних будинків. Жертв чи постраждалих від цієї події немає”, – повідомив Горбунов.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram уточнив, що українські війська знищили російський Су-34.

Згодом, Коваленко написав, що також є альтернативна версія — збитий БпЛА “Охотник”, однак остаточно стане зрозуміло після дослідження уламків.

С-70 “Охотник” за своїми характеристиками — дуже габаритний літальний апарат, з довжиною фюзеляжу 14 метрів та розмахом крила 19 метрів, злітна маса якого складає 25 тонн, зокрема бойове навантаження — до 3 тонн, зазначає військовий портал Defense Express.

Керівник ЦПБ РНБО Коваленко пізніше написав у Telegram, що цей БпЛА розробляли ще з 2009 року, наразі створені три апарати, ще три — в розробці.

Водночас джерела “Української правди” в Повітряних силах повідомили, що літальний апарат збили російські війська.

Станом на 18:00 українське військове командування офіційно не повідомляло про збиття 5 жовтня на Донеччині повітряної цілі.

О 15:50 начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін написав у Facebook:

“Внаслідок падіння уламків у приватному секторі виникла пожежа, пошкоджено приватні будинки. Тип апарату та деталі падіння встановлюємо. На місці працюють правоохоронці та ДСНС. Попередньо — без постраждалих”.