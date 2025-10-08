Збито 154 російські БпЛА зі 183, — Повітряні сили

У ніч на 8 жовтня, починаючи з 18:30 7 жовтня, окупанти атакували Україну 183 ударними БпЛА Shahed, “Гербера” та безпілотниками інших типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, а також з Гвардійського, Чауди (ТОТ Криму). Близько 100 з цих БпЛА було ідентифіковано як “шахеди”.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 9:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 154 російські дрони різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 11 локаціях. У Повітряних силах попередили, що атака триває й в повітряному просторі перебувають ще декілька російських БпЛА.