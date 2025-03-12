Збиралися спалити суд та полювали на військовий транспорт: СБУ затримала шістьох паліїв

СБУ та Нацполіція затримали ще шістьох поплічників російських спецслужб, які вчиняли підпали у північних і центральних областях України. Основними цілями були енергооб’єкти Укрзалізниці, адмінбудівлі судів та військові авто, що проходили техобслуговування після повернення з фронту на Київщині та Черкащині.

Про це повідомили в СБУ.

Виконавцями замовних злочинів були завербовані окупантами місцеві жителі, які шукали «швидкі заробітки» на Телеграм-каналах.

Так, у Черкаській області затримано 25-річного фігуранта, який намагався спалити будівлю місцевого суду. Для цього зловмисник в темну пору доби вибив скло на вхідних дверях держустанови, а потім залив усередину легкозаймисту суміш та підпалив її.

Ще один його ровесник знищив релейну шафу і трансформаторну підстанцію на залізничній лінії, якою курсують військові ешелони.

Також за вказівкою окупантів їхній поплічник обладнав схрон, де зберігав 4 кг вибухових речовин для вчинення замовних терактів.

У Печерському районі Києва затримано 32-річного монтажника однієї з приватних компаній та його знайомого, які знищили мультівен ЗСУ. За даними слідства, вони діяли в парі: один підпалював, інший – знімав це на відео для “звіту” перед своїм російським куратором.

Ще двох фігурантів затримано у Святошинському районі столиці. Ними виявились 24-річний киянин та його співмешканка, які спалили службове авто українського воїна і намагалися знищити запарковану поруч вантажівку. Обох зловмисників затримано “на гарячому” поблизу місця події.

Зловмисникам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

диверсія, вчинена в умовах воєнного стану;

незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами;

перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період;

умисне пошкодження майна шляхом підпалу, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Фігуранти перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.