Спорт

Збірна Швейцарії вибила Італію і вийшла до чвертьфіналу Євро-2024
29 Червня 2024 21:00
Євро-2024
Гравці збірної Швейцарії радіють другому голу у ворота збірної Італії у матчі 1/8 фіналу чемпіоната Європи з футболу, Берлін, 29 червня 2024 / Фото УЄФА

Футболісти збірної Швейцарії з рахунком 2:0 взяли гору над національною командою Італії в матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи в Німеччині.

Зустріч пройшла в Берліні.

На 37-й хвилині гол забив Ремо Фройлер, на 46-й – Рубен Варгас.

Таким чином, чинний чемпіон Європи Італія вибуває з турніру. Швейцарія ж вийшла до чвертьфіналу, де зіграє з переможцем пари Англія – Словаччина.

У суботу на Євро відбудеться ще один матч: за путівку в 1/4 фіналу боротьбу поведуть Німеччина і Данія. Їхній матч відбудеться в Дортмунді, початок – 22:00.


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