Збалансоване харчування для стерилізованих котів: що потрібно знати

Стерилізація – це процес, після якого потрібен спеціальний догляд та дієта. Кіт може вимагати більше уваги та турботи, а також відрізнятися у поведінці. Після проходження етапу реабілітації, власник може помітити, як рівень агресії тварини зменшився, а також відчути й інші переваги такої процедури. Якщо ж ви знаходитесь перед процесом стерилізації, заздалегідь подумайте про покупку спеціального готового корму. Корм для стерилізованих котів містить всі необхідні складові, які дозволять потурбуватися про здоров’я та хороше самопочуття вашого улюбленця.

Чому стерилізованим котам вибирають спеціальний корм?

Стерилізація котів – це серйозний крок, який вимагає зміни в харчуванні вашого улюбленця. Сам процес стерилізації може вплинути на метаболізм та харчові потреби кота. Так, після стерилізації змінюється активність котів, а також їх травні процеси, що можуть призвести до змін в апетиті та метаболізмі. Окрім цього, спеціальний корм необхідний для:

Здоров’я сечовивідної системи.

Балансу рівня гормонів.

Підтримки здорового самопочуття.

Здоров’я сечового міхура.

Дбаючи про покупку відповідного корму, ви підтримаєте імунну систему кота та допоможете йому швидше реабілітуватися.

Також ви можете уникнути розвитку захворювань, які можуть з’явитися через стандартний корм. Він не містить тих компонентів та вітамінів, які необхідні стерилізованим котам. Якщо не контролювати кількість їжі та складові корму, можна зіштовхнутись зі збільшенням ваги. Цей негативний процес породжує інші негативні наслідки, включаючи діабет, порушення травлення, випадіння шерсті і т.д.

Складові корму для стерилізованих котів

Спеціальні раціони для стерилізованих котів були спеціально розроблені з метою покращення роботи сечовидільної системи та забезпечення необхідного харчування для цієї категорії тварин. Ці раціони мають високий рівень клітковини, що сприяє підвищенню відчуття ситості та допомагає знизити ризик переїдання, що особливо важливо для стерилізованих котів. Модерований рівень жиру у таких раціонах обмежує набирання зайвої ваги та сприяє підтримці здоров’я.

Особливі добавки, такі як кранбері та інші природні інгредієнти, є важливими для підтримки здоров’я сечовивідної системи котів. Вони допомагають запобігати захворюванням та знижують ризик утворення сечових каменів, що особливо важливо для стерилізованих котів.

Також слід відзначити, що суміш токоферолів, присутніх у таких раціонах, має антиоксидантну дію, бере участь у біосинтезі білків та інших найважливіших процесах тканинного метаболізму. Як результат, такий інгредієнт сприяє загальному покращенню стану здоров’я та підтримці ваги котів після стерилізації. Особливо, це актуально саме для котів, оскільки згідно з дослідженнями, вони швидше набирають вагу за самок.

Як додатково потурбуватися про стерилізованого кота?

Окрім правильного харчування, ви можете покращити стан свого кота, завдяки правильному догляду. Підготуйте не лише якісний корм, який відповідає потребам стерилізованих тварин, а й за бандаж, засоби гігієни і т.д. Ветеринари рекомендують на таких етапах життя улюбленця, збільшити до нього свою увагу та слідкувати, щоб тварина не розлизувала післяопераційні шрами.

Перший прийом їжі після того, як кіт відійде від наркозу, рекомендується робити не раніше ніж через 8 годин. Починайте з маленьких порцій сухого корму. Головне – слідкуйте за реакцією свого кота та не годуйте його через силу.

Висновок

Якщо ви виступаєте за смачну та корисну їжі, обирайте перевірений корм. Клуб 4 Лапи – це український виробник, який має попит на ринку та пропонує спробувати різні варіанти, включаючи преміум раціон з ніжними шматочками м’яса та овочами. Ваш улюбленець гарантовано вподобає відмінний смак та відчує насолоду від їжі. Серед складових лише натуральні інгредієнти, а спеціальний корм для стерилізованих котів дозволить їм відчути легкість та позитивно вплине на процес реабілітації. Підтримайте свого домашнього улюбленця у такі відповідальні моменти та забезпечте йому все найкраще.