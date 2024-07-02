Заяви Зеленського й Орбана за підсумками зустрічі

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 2 липня приїхав до Києва, відвідуючи Україну вперше за 12 років часто напружених відносин між державами.

Візит Віктора Орбана співпав і напевне частково обумовлений тим, що з 1 липня Угорщина перебрала обов’язки почергового піврічного головування в Європейському Союзі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з угорським прем’єр-міністром Віктором Орбаном вони обговорили “найбільш принципові” питання відносин між двома державами.

“Торгівля, транскордонна співпраця, інфраструктура, енергетичні питання. Говорили сьогодні про гуманітарну сферу й про все, що стосується життя наших людей і в Україні й в Угорщині”, – сказав Зеленський на спільній пресконференції з Орбаном.

Також було обговорено відкриття української школи в Угорщині.

“Зокрема, ми обговорили [з Віктором Орбаном] відкриття української школи в Угорщині, першої такої школи, і пан прем’єр-міністр запевнив мене у підтримці цього проєкту”, – сказав Зеленський.

Президент резюмував, що загальний зміст сьогоднішнього діалогу між Києвом і Будапештом може стати основою для майбутнього двостороннього документа, який буде регулювати відносини між обома країнами.

Зі свого боку Орбан підтвердив наміри щодо підписання двосторонньої угоди й заявив, що Угорщина буде брати участь у модернізації української економіки.

“Ми намагаємося закрити всі попередні суперечки й сконцентруватися на майбутньому. Ми бажаємо налагодити відносини між нашими країнами”, – сказав він.

Зокрема, за його словами, він бачить вирішення питання щодо угорської меншини в Україні.

Орбан закликав розглянути припинення вогню. За його словами, це може прискорити мирні переговори. Водночас він відзначив мирні ініціативи президента України, але, за його словами, на їхнє втілення потрібно “багато часу”.