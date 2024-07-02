Політика

Заяви Зеленського й Орбана за підсумками зустрічі
2 Липня 2024 15:06
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зеленський, орбан
Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан та президент Володимир Зеленський під час пресконференції у Києві / Фото: ОП

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 2 липня приїхав до Києва, відвідуючи Україну вперше за 12 років часто напружених відносин між державами.

Візит Віктора Орбана співпав і напевне частково обумовлений тим, що з 1 липня Угорщина перебрала обов’язки почергового піврічного головування в Європейському Союзі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з угорським прем’єр-міністром Віктором Орбаном вони обговорили “найбільш принципові” питання відносин між двома державами.

“Торгівля, транскордонна співпраця, інфраструктура, енергетичні питання. Говорили сьогодні про гуманітарну сферу й про все, що стосується життя наших людей і в Україні й в Угорщині”, – сказав Зеленський на спільній пресконференції з Орбаном.

Також було обговорено відкриття української школи в Угорщині.

“Зокрема, ми обговорили [з Віктором Орбаном] відкриття української школи в Угорщині, першої такої школи, і пан прем’єр-міністр запевнив мене у підтримці цього проєкту”, – сказав Зеленський.

Президент резюмував, що загальний зміст сьогоднішнього діалогу між Києвом і Будапештом може стати основою для майбутнього двостороннього документа, який буде регулювати відносини між обома країнами.

Зі свого боку Орбан підтвердив наміри щодо підписання двосторонньої угоди й заявив, що Угорщина буде брати участь у модернізації української економіки.

“Ми намагаємося закрити всі попередні суперечки й сконцентруватися на майбутньому. Ми бажаємо налагодити відносини між нашими країнами”, – сказав він.

Зокрема, за його словами, він бачить вирішення питання щодо угорської меншини в Україні.

Орбан закликав розглянути припинення вогню. За його словами, це може прискорити мирні переговори. Водночас він відзначив мирні ініціативи президента України, але, за його словами, на їхнє втілення потрібно “багато часу”.

“Я розповів пану президенту Зеленському, що ці мирні ініціативи потребують багато часу саме через правила міжнародної дипломатії й дуже ускладнені. Я попросив пана президента подумати про те, чи не можна трохи інакше зробити: припинити вогонь і потім почати й продовжувати перемовини”, – пояснив Орбан.


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