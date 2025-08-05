Завтра в Україні очікуються грози, град і шквальний вітер: небезпека для яких областей

В Україні 6 серпня очікується нестійка погода з грозами, градом і шквалами у низці областей. Температура коливатиметься від помірної на заході до сильної спеки на півдні, оголошено жовтий рівень небезпечності.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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“Погоду західних, північних та більшості центральних областей зумовлюватиме атмосферний фронт, що переміститься із Західної Європи: тут пройдуть короткочасні дощі, які супроводжуватимуться грозами, в окремих районах градом та шквалистим вітром”, — розповіли синоптики.

Вночі грози пройдуть у Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях, вдень — у Чернівецькій, Київській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській. Подекуди можливий град та шквали вітру 15-20 м/с. Оголошено перший рівень небезпечності — жовтий.

Температура вночі становитиме +14…+19 °C, на півдні до +23 °C. Вдень у західних областях буде +18…+23 °C, на півночі та у Вінницькій області +24…+29 °C, на решті території +30…+34 °C. У південній частині місцями очікується сильна спека до +35…+37 °C.