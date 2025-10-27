Завтра в Україні діятимуть дві черги погодинних відключень світла, — Укренерго

У вівторок, 28 жовтня, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.
Про це повідомили в Укренерго.
Причина запровадження обмежень електропостачання – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України.
Час і обсяг застосування обмежень на вівторок, 28 жовтня
Графіки погодинних відключень:
- з 8:00 до 22:00 – обсягом від 1 до 2 черг.
Графіки обмеження потужності:
- з 7:00 до 22:00 – для промислових споживачів.
“Час та обсяг застосування обмежень може змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні”, – підкреслили в Укренерго.