        Суспільство

        Завтра в Україні діятимуть дві черги погодинних відключень світла, — Укренерго

        Галина Шподарева
        27 Жовтня 2025 20:49
        читать на русском →
        Генератор на вулиці / Фото ілюстративне: kharkov.comments.ua
        Генератор на вулиці / Фото ілюстративне: kharkov.comments.ua

        У вівторок, 28 жовтня, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.

        Про це повідомили в Укренерго.

        Причина запровадження обмежень електропостачання – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України.

        Реклама
        Реклама

        Час і обсяг застосування обмежень на вівторок, 28 жовтня

        Графіки погодинних відключень:                                

        • з 8:00 до 22:00 – обсягом від 1 до 2 черг.

        Графіки обмеження потужності:                      

        • з 7:00 до 22:00 – для промислових споживачів.

        “Час та обсяг застосування обмежень може змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні”, – підкреслили в Укренерго.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини