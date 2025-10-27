Завтра в Україні діятимуть дві черги погодинних відключень світла, — Укренерго

Румунія продовжила обмеження руху на кордоні з Україною: яка причина

“Час та обсяг застосування обмежень може змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні”, – підкреслили в Укренерго.

Про це повідомили в Укренерго .

У вівторок, 28 жовтня, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.