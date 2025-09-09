Завтра найхолоднішими регіонами будуть південь та Закарпаття, — Діденко

У середу, 10 вересня, в Україні прогнозується незвичний розподіл температур.
Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, найпрохолодніше цього дня буде на півдні країни та на Закарпатті, хоча зазвичай ці регіони вважаються найтеплішими.
Там очікується від +20 до +24 градусів. На решті території температура підніметься до +23…+28 градусів.
У південних областях через вплив невеликого циклону пройдуть дощі та посилиться східний вітер. Натомість більшість регіонів залишаться у сухій повітряній масі без опадів.
У Києві прогнозується сонячна і тепла погода, температура вдень сягне +26…+27 градусів.