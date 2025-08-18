Завтра без дощу: де в Україні буде найтепліше у вівторок

У вівторок, 19 серпня, по всій території України прогнозується малохмарна та суха погода. Температура повітря вдень коливатиметься від +22 до +27 °C, на півдні — до +31 °C.
Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.
“Під впливом області підвищеного атмосферного тиску по всій Україні очікується малохмарна погода, без опадів”, — розповів синоптик.
Вітер переважатиме північно-західного напрямку, 3-8 м/с.
Температура повітря в нічний час становитиме +8…+14 °C, вдень очікується +22…+27 °C. У південній частині вночі прогнозують +13…+18 °C, у денні години +26…+31 °C.