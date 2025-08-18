        Суспільство

        Завтра без дощу: де в Україні буде найтепліше у вівторок

        Галина Шподарева
        18 Серпня 2025 22:04
        читать на русском →
        Сад Шевченка у Харкові / Фото: Головне в Україні
        Сад Шевченка у Харкові / Фото: Головне в Україні

        У вівторок, 19 серпня, по всій території України прогнозується малохмарна та суха погода. Температура повітря вдень коливатиметься від +22 до +27 °C, на півдні — до +31 °C.

        Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

        “Під впливом області підвищеного атмосферного тиску по всій Україні очікується малохмарна погода, без опадів”, — розповів синоптик.

        Вітер переважатиме північно-західного напрямку, 3-8 м/с.

        Температура повітря в нічний час становитиме +8…+14 °C, вдень очікується +22…+27 °C. У південній частині вночі прогнозують +13…+18 °C, у денні години +26…+31 °C.

        Погодна мапа України на 19 серпня / Фото: Укргідрометцентр

