Завод “Електродеталь” на росії був уражений ракетами “Нептун” — ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України офіційно підтвердив, що 29 вересня підрозділи ракетних військ і артилерії у взаємодії з іншими складовими Сил оборони здійснили ракетний пуск по ВАТ «Карачевський завод “Електродеталь”» (місто Карачев, Брянська область РФ). Під час удару було випущено чотири вироби — дальність польоту становила понад 240 кілометрів. На території підприємства зафіксовано вибухи та пожежу; результати ураження уточнюються.

Додатково Військово-морські сили Збройних сил України уточнили, що саме український протикорабельний комплекс «Нептун» влучно відпрацював по Карачевському заводу «Електродеталь».

Карачевський завод «Електродеталь» спеціалізується на виробництві електричних з’єднувачів для військових та загальнопромислових застосувань — від роз’ємів для друкованих плат до компонентів для авіаційної, радіотехнічної та інших галузей. Саме через таку продукцію об’єкт має стратегічне значення з точки зору постачання комплектуючих для військової техніки.

