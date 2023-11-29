Економіка

Завдяки військовій допомозі Україні США залучили мільярди доларів інвестицій у свою економіку — Білий дім

29 Листопада 2023 09:38
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Адміністрація президента США Джо Байдена заявила про вигоду, яку отримали від військової допомоги Україні різні штати. Так Білий дім хоче посилити підтримку з боку республіканців, які виступили проти продовження військової допомоги.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з даними, представленими адміністрацією, сума в 27 мільярдів доларів була розподілена по штатах у вигляді інвестицій, витрачених Білим домом на закупівлю боєприпасів і транспортних засобів для армії США та їхніх союзників.

Пенсільванія стала найбільшим бенефіціаром серед штатів, отримавши 2,4 мільярда доларів, включно із замовленнями на виробництво зброї та боєприпасів, а також інвестиціями в нові технології. Техас отримав 1,45 мільярда доларів на виробництво 155-міліметрових снарядів та іншого озброєння, в той час, як Аризона отримала близько 2,2 мільярда доларів. Ці штати вважаються ключовими для Джо Байдена в майбутніх виборах.

Документи також вказують на контракти на суму понад 1 мільярд доларів, укладені з компаніями в Арканзасі та Вісконсині. Крім того, повідомляється, що ще 18 мільярдів доларів контрактних коштів було розподілено між виробничими підприємствами в більш ніж двадцяти інших штатах.


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