Завдано удару по аеродрому та військовому заводу російських окупантів – Генштаб

Сили оборони України завдали вогневого ураження по аеродрому та військовому заводу російських окупантів, повідомляє Генштаб ЗСУ.

“Сьогодні вночі завдано вогневого ураження по інфраструктурі військового аеродрому «Липецьк-2», що в Липецькій області рф. Зокрема, ціллю були склади боєкомплекту, місця зберігання паливно-мастильних матеріалів та авіаційної техніки. Відомо, що на аеродромі базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 повітряно-космічних сил ворога”, – йдеться у повідомленніі Генштабу.

Також, було атаковано федеральне казенне підприємство «Завод ім. Я.М. Свердлова» в місті Дзержинськ Нижньогородської області рф. Тут виробляються хімічні речовини для артилерійських боєприпасів та фугасних авіабомб.

Також, за наявною інформацією на території заводу зберігалися керовані авіаційні бомби.

“В районах обох об’єктів фіксувалися численні вибухи, а також відмічалася активна робота ворожої ППО. Результати ураження уточнюються”, – заявили в Генштабі.

Там також додали, що завдання виконувалося силами та засобами Служби безпеки України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.