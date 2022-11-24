Кримінал

Затримано ворожого поплічника, який допомагав ФСБ втікати з Херсона

24 Листопада 2022 09:49
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сбу, херсон

Служба безпеки викрила ще одного пособника окупантів під час стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні.

Ним виявився власник місцевої станції прогулянкових катерів, який допомагав загарбникам втікати від контрнаступу Сил оборони на південному напрямку.

Для цього він добровільно передав у розпорядження агресора 6 плавзасобів, кожен з яких розрахований на 30 пасажирських місць, повідомляє СБУ.

Саме на цих катерах на лівий берег Дніпра «евакуйовувались» кадрові співробітники фсб і ще декілька підрозділів окупаційних угруповань рф.

Крім того, ворог залучив плавзасоби для примусового вивезення частини місцевих жителів до тимчасово окупованих районів Херсонщини.

За даними слідства, до широкомасштабного вторгнення цей чоловік влаштовував морські екскурсії в районі Залізного порту.

Після тимчасового захоплення регіону він «перереєстрував» власний бізнес на користь країни-агресора і уклав відповідний «договір» з окупаційною адміністрацією.

Після звільнення обласного центру зловмисник намагався переховуватись в місті. Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.


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