Заступника міністра агрополітики Дмитрасевича взяли під варту

ВАКС обрав для заступника міністра аграрної політики Маркіяна Дмитрасевича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 7 липня.

Про це повідомляє “Центр протидії корупції” (ЦПК).

Зазначається, що у випадку внесення застави у розмірі 20 млн грн Дмитрасевич буде змушений дотримуватися низки обов’язків, зокрема утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними, здати закордонні паспорти і носити електронний браслет.

Заступника міністра аграрної політики підозрюють у справі про ймовірне заволодіння землі на 291 млн грн та спробі заволодіння землі на 190 млн грн.

За версією слідства, до ймовірної схеми Дмитрасевича залучив чинний міністр аграрної політики Микола Сольський.

“Прокурор вказувала, що Дмитрасевич готував проєкти судових рішень, за якими встановлювалася відсутність права постійного користування земельними ділянками у держпідприємств “Іскри” і “Надії”, – йдеться в повідомленні.