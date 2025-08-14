Заробляв на солдатах: командира військової частини з Чернігівщини підозрюють у створенні фіктивного штабу

ДБР повідомило про підозру командиру військової частини з Чернігівщини та трьом його підлеглим у привласненні коштів через створення фіктивного командного пункту. За версією слідства, майже рік військові отримували виплати за неіснуючі чергування, передаючи частину грошей організаторам схеми.

Про це повідомили в ДБР.

За даними слідства, у 2024 році командир створив “на папері” окремий командний пункт, де нібито перебували на чергуваннях 14 військовослужбовців.

“Жодних обов’язків вони не виконували — майже рік проводили час на власний розсуд, але отримували за це додаткову грошову винагороду у розмірі 2 тис. грн за кожен “наряд”. Після отримання коштів військові передавали частину грошей командиру та його спільникам”, — розповіли в ДБР.

П’ятеро з цих військових виконували для керівника частини особисті роботи: ремонтували його приватну садибу, будували гостьовий будинок на тій же ділянці та облаштовували квартиру, що належала його сину.

Також, за даними слідства, командир сприяв ухиленню від служби ще одному військовому, який у робочий час заробляв на ремонті автомобілів неподалік частини. Решта солдатів просто проводили час служби на власний розсуд.

Внаслідок протиправної схеми держава зазнала збитків на понад 2 млн грн.

Чотирьом офіцерам повідомлено про підозру в злочинах, скоєних у складі організованої групи:

командиру військової частини за зловживання владою або службовим становищем (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426-1, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 409 КК України);

начальнику відділу зберігання військової частини за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України;

старшому геодезисту відділу зберігання військової частини за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України;

картографу картографічного відділу військової частини за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

Санкція ст. 364 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років, ст. 426-1 КК України — до 12 років ув’язнення.

Вживаються заходи для забезпечення відшкодування завданих державі збитків, судом накладено арешти на майно фігурантів.