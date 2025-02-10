Замороження допомоги США позначилося на розслідуванні військових злочинів Росії в Україні, – Reuters

Рішення адміністрації президента США Дональда Трампа заморозити фінансування програм допомоги іншим країнам вплинуло на міжнародні зусилля з притягнення Росії до відповідальності за військові злочини в Україні.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на вісім джерел, а також на український документ про фінансування проєктів з боку США.

За даними агентства, під загрозою закриття опинилися шість проєктів Генпрокуратури України, співробітники яких займалися збором доказів воєнних злочинів, антикорупційними ініціативами та реформою української прокуратури.

Два проєкти фінансувало Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), три отримували гроші від Бюро по боротьбі з міжнародним обігом наркотиків і забезпечення правопорядку, ще один – безпосередньо від Держдепартаменту.

Згідно з українським документом, загальний бюджет проєктів – 89 мільйонів доларів. 47 мільйонів доларів з них були розраховані на проєкти з притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини.

Одним із наслідків заморозки фінансування стало припинення роботи майже 40 експертів від Міжнародної ініціативи з кримінального правосуддя Університету Джорджтауна. “У деяких партнерів більше немає грошей, щоб платити своїм співробітникам”, – розповів один зі співрозмовників Reuters, який займається залученням зовнішніх юридичних експертів в Україну. Інше джерело повідомило, що було призупинено проєкт допомоги постраждалим від сексуалізованого насильства під час війни.

Через заморозку фінансування також постраждали українські неурядові організації. Представники двох НУО розповіли Reuters, що заморожування вплине або вже вплинуло на їхню роботу зі збору свідоцтв постраждалих унаслідок бойових дій і документації збитків. Так, Українській Гельсінській спілці з прав людини і ще одній організації, назву якої у статті не наводять, довелося частково згорнути свою діяльність.

Від початку повномасштабного російського вторгнення 2022 року Україна розслідує понад 140 тисяч справ щодо воєнних злочинів, скоєних російськими окупантами.