Залужний: ЗСУ розпочали просування на північ від Харкова

Збройні Сили України продовжують звільнення окупованих росією територій. Від початку вересня понад 3000 кв км повернуто під контроль України.

Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

“На Харківському напрямку ми почали просуватися не тільки на південь та схід, а й на північ. До виходу на державний кордон залишається 50 км”, – написав він у соцмережі.

Він також оприлюднив світлини з результатами роботи кількох підрозділів Збройних Сил, які звільнили села Байрак, Нова Гусарівка, Щурівка й Вільхуватка на Харківщині.

“Захоплення потужних укріпрайонів російських військ, котрі вони гордо назвали «Масква», «Омск» й «Пітєр», дало змогу розгорнути контрнаступ на Балаклію, Ізюм та Куп‘янськ”, – зауважив Головнокомандувач.

“Пишаюся і вдячний кожному українському військовослужбовцю. Маю за честь боротися пліч-о-пліч з вами.

Вічна Пам’ять полеглим в боях за Україну!” – написав Залужний.