Політика

Залужний: ЗСУ розпочали просування на північ від Харкова

11 Вересня 2022 11:52
98

Збройні Сили України продовжують звільнення окупованих росією територій. Від початку вересня понад 3000 кв км повернуто під контроль України.

Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

“На Харківському напрямку ми почали просуватися не тільки на південь та схід, а й на північ. До виходу на державний кордон залишається 50 км”, – написав він у соцмережі.

Він також оприлюднив світлини з результатами роботи кількох підрозділів Збройних Сил, які звільнили села Байрак, Нова Гусарівка, Щурівка й Вільхуватка на Харківщині.

“Захоплення потужних укріпрайонів російських військ, котрі вони гордо назвали «Масква», «Омск» й «Пітєр», дало змогу розгорнути контрнаступ на Балаклію, Ізюм та Куп‘янськ”, – зауважив Головнокомандувач.

“Пишаюся і вдячний кожному українському військовослужбовцю. Маю за честь боротися пліч-о-пліч з вами.
Вічна Пам’ять полеглим в боях за Україну!” – написав Залужний.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
Думки
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Наше настоящее. Запретное слово из четырех букв
Александр КИРШ

Почему Украина — страна, а оркостан — стадо
Юрій БУТУСОВ

8 сентября – день освобождения Балаклеи
Віталій ПОРТНИКОВ

Сегодня в гости к нам пришел
усі думки
ТОП-новини
11 Вересня 2022 11:52
98

Залужний: ЗСУ розпочали просування на північ від Харкова
11 Вересня 2022 11:29
109

З Козачої Лопані рашисти тікають на Бєлгород – мер Дергачів
11 Вересня 2022 11:12
89

ЗСУ звільнили Чкаловське на Харківщині
11 Вересня 2022 10:48
123

Окупант сидить під Ізюмом у Копанках і скаржиться дружині на наступ ЗСУ
11 Вересня 2022 10:32
167

Британська розвідка: успіхи ЗСУ під Харковом і брехня Путіна
Останні новини
усі новини