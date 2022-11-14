Залужний оголосив про завершення Херсонської операції

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оголосив про завершення операції зі звільнення Херсона. Він розповів, що операція тривала від початку вересня, і подякував військовим за надзусилля зі звільнення міста.

Разом з тим в оперативному командуванні “Південь” прогнозують, що після втечі з Миколаївщини та Херсонщини росіяни можуть перекинути ці сили на східний напрямок.

Керівник прес-центру ОК “Південь”Наталія Гуменюк повідомила, що росіяни намагаються убезпечити себе, тому замінували берег.

Гуменюк зазначила, що ЗСУ будуть і надалі бити по позиціях ворога на лівому березі Дніпра, який нижче за правий, що дає певну перевагу.

У міськраді Маріуполя з посиланням на джерела в окупованому місті повідомляють, що через Маріуполь у напрямку Донецька прямує велика колона військової техніки РФ.