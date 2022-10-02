Закрив собою брата: на Дніпропетровщині під час обстрілів загинув 9-річний хлопчик 

На Дніпропетровщині у Зеленодольську 9-річний хлопчик під час обстрілу закрив собою брата-близнюка. Дитина отримала поранення та потрапила у лікарню. Проте медики не змогли врятувати хлопчика.

Про це повідомляє місцеве видання «Перший міський».

Війська рф постійно здійснюють вогневі атаки по прифронтовим населеним пунктам Дніпропетровщини. Днями місто Зеленодольськ знову атакував ворог з «Урагану» касетними снарядами. Обстріл стався по обіді, коли на вулиці перебували мешканці населеного пункту. Загиблий з братом гралися у дворі.

Під час ворожого удару один із хлопчиків впав на землю, а інший закрив брата собою. Уламок ворожого снаряду влучив у тіло дитини. Пораненого оперативно доставили до лікарні та надали усю необхідну допомогу, але це не допомогло врятувати маленькому героєві життя. 9-річний хлопчик на ім’я Денис помер від поранень, несумісних з життям, які дістав від рук рашистів.