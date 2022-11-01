Суспільство

Закрите опитування показало підтримку росіянами війни з Україною

1 Листопада 2022 21:18
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війна, росія, опитування

Більшість опитаних росіян вважають, що війна з Україною має тривати. Про це свідчать дані закритого соцопитування, зробленого на замовлення Кремля. Результати дослідження наводяться у розсилці журналістки Фаріди Рустамової Faridaily.

Як випливає з графіків опитування на 20 жовтня, 68% респондентів вважають, що бойові дії мають продовжуватися. 22% опитаних відповіли, що війну слід зупинити. Стільки ж – 68% – вважають , що війну слід було розпочати, 16% – що не слід.

Більшість тих, хто підтримує бойові дії з Україною, – респонденти віком від 45 років.

Контрнаступ українських військ на якийсь час змінив ставлення до бойових дій – відсоток охочих продовжувати війну скоротився.

Незалежні соціологи звертають увагу, що при оцінці соцопитувань необхідно враховувати умови цензури, введеної в Росії з початком війни та ймовірне побоювання респондентами кримінального покарання за статтею про дискредитацію армії.

Про те, що більшість росіян підтримують війну, влітку повідомляли соціологи ВЦВГД та ФГД. Соціологічні центри зазвичай не згадують, скільки росіян відмовилося відповідати на запитання. За даними від співробітника ФГД, з початку війни їхня частка зросла на 25%: у середньому відповідати відмовляються 15 осіб з 18, серед причин – страх переслідування.


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