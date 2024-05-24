Законодавство і розвиток: як українські інтернет-казино пристосувалися до нових реалій

Початок війни в Україні вніс кардинальні зміни у функціонування всіх сфер бізнесу, включаючи гемблінгову індустрію. І, якщо спочатку власники онлайн-казино перебували в шоковому стані та розгубленості, то згодом відносно швидко адаптувалися до нових реалій та продовжили роботу. У даній статті описано, як українські легальні онлайн-казино працюють в умовах війни та як вони долають кризу.

Що змінилося для грального бізнесу в Україні з початком війни?

Відтоді, як Президент В. Зеленський підписав указ про легалізацію гемблінгу та беттінгу, український ринок азартних розваг почав бурхливо та активно розвиватися. Українські інтернет-казино були цікаві великим закордонним інвесторам, а врегульоване законодавство у сфері азартних ігор давало можливість місцевим компаніям вийти на один рівень з міжнародними ігровими платформами.

З початком війни про іноземні інвестиції в розвиток української гемблінгової індустрії довелося забути. Всім ліцензованим онлайн-казино знадобилося терміново розробляти абсолютно нові маркетингові стратегії, щоб залишатися «на плаву». Мова про те, що протягом першого півріччя після початку військових дій на території держави спостерігалося зниження інтересу до гри в автомати або карти, а також до ставок на спорт і кібер-спорт. Згодом це змінилося, оскільки люди стали пристосовуватися до нових, важких умов життя, багато хто почав шукати те, що може подарувати позитивні емоції та хоч трохи відволікти від військових буднів.

Як працюють онлайн-казино в Україні сьогодні?

На даний момент, на українському азартному ринку легально працюють 11 компаній, серед яких такі «гіганти ігрової індустрії», як Космолот, Пін-Ап, Слотс Сіті та інші.

Після початку війни всі вони почали (і продовжують) активно допомагати армії, передаючи кошти на закупівлю дронів, форми, медикаментів, харчів та інших речей, необхідних офіцерам і рядовим солдатам для подолання ворога. Це змінило ставлення до азартного ринку, перетворивши його з сумнівного і спірного на досить-таки перспективний.

Якщо раніше точилися активні суперечки щодо того, чи варто було легалізувати казино і букмекерські контори, то сьогодні переважна більшість людей впевнені, що вони корисні, оскільки наповнюють державний бюджет і постійно перераховують кошти на благодійність.

За останній рік рентабельність казино Cosmolot, First та інших помітно зросла. Компанії продовжують активно допомагати армії, роблячи маркетинговий акцент на тому, що кожен гравець, який запустив барабан і зробив ставку, робить свій позитивний вклад, адже частина його грошей переводиться на потреби ЗСУ.

Сьогодні на українському гемблінговому ринку спостерігаються наступні тенденції:

Активне впровадження цифрових технологій для підвищення безпеки та покращення захисту персональних даних.

Модернізація електронних ігрових платформ з метою в майбутньому отримати статус європейського (міжнародного) iGaming-хаба.

Популяризація правильного розуміння азартних ігор і відповідального підходу до них.

Сучасні інтернет-казино сплачують податки, наповнюючи державний бюджет і тим самим допомагаючи українській економіці протриматися у важкий воєнний час. Крім того, компанії, що надають послуги в сфері гемблінгу, активно співпрацюють з міжнародними благодійними фондами, регулярно запускають різноманітні проекти для ЗСУ, а також відновлення територій, де були активні військові дії.