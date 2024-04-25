Суспільство

Загибель військових у Миколаєві: ДБР розслідує деталі трагедії

25 Квітня 2024 12:19
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Ілюстративне фото з відкритих джерел

ДБР веде кримінальне провадження щодо загибелі військових внаслідок детонації боєприпасів у Миколаєві 24 квітня 2024 року.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За попередньою інформацією, в Миколаєві на автомобільній парковці під час необережного перевантаження боєприпасів військовослужбовцями з одного автомобіля до іншого відбулась детонація.

Внаслідок вибуху загинуло двоє бійців та ще двоє дістали поранення. Також загорілися автомобілі, які були поряд з епіцентром вибуху. Під час ліквідації пожежі, стався ще один вибух, через який травмувалися п’ять рятувальників, що приїхали на виклик.

Наразі ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом порушень правил поводження зі зброєю.


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