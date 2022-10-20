Політика

Загроза наступу з території Білорусі зростає – Генштаб

20 Жовтня 2022 16:23
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війна, білорусь

Загроза повторного наступу з території Білорусі зростає, але напрям наступу може змінитися на захід білорусько-українського кордону.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу.

«Загроза відновлення Збройними силами Росії наступу на північному фронті зростає. Цього разу напрям наступу може бути змінено на захід білорусько-українського кордону для перерізання основних логістичних артерій постачання озброєння та військової техніки Україні від країн-партнерів», – сказав він.

Громов зазначив, що на території Білорусі продовжуються заходи щодо розгортання авіаційних та інших підрозділів військ ЗС РФ.

Крім того, на території Білорусі проводяться заходи щодо прихованої мобілізації. Також Білорусь продовжує надавати свою територію для запуску балістичних ракет та дронів.

За словами Громова, на аеродромах РБ стоять літаки МіГ-31, які можуть бути озброєні крилатими ракетами типу “Кинжал”.


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Загроза наступу з території Білорусі зростає – Генштаб
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