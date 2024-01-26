Політика

Західні ЗМІ знову пишуть про “готовність Путіна до переговорів”

26 Січня 2024 07:10
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війна, путін

Президент Росії Володимир Путін надіслав Сполученим Штатам через непрямі канали сигнал про те, що він відкритий для обговорення війни в Україні.

Про це пише Bloomberg із посиланням на високопосадовців.

“Натяки на відкритість Росії до переговорів – навіть якщо вони нещирі – можуть допомогти посіяти розкол серед союзників України, ізолюючи Київ і підриваючи зусилля президента Володимира Зеленського заручитися підтримкою своєї власної формули миру, яка передбачає повний вихід Росії”, – йдеться у повідомленні.

За даними джерел, сигнали були передані високопосадовцям США минулого місяця через посередника. Путін готовий відмовитися від нейтрального статусу України й навіть остаточно відмовитися від можливого членства України в НАТО, пишуть журналісти.

Водночас Путін прагне закріпити контроль над окупованими останніми роками територіями. Це приблизно 18% території України, зокрема і землі, захоплені після початку його вторгнення два роки тому. Крім цього, публічно Путін не показав, що він готовий зупинитися на поточній лінії фронту. Україна неодноразово заявляла, що прагне звільнити всю землю, захоплену РФ.


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