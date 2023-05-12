Забайкальцям не платитимуть за знищені чи викрадені ними танки НАТО

Постанова губернатора Забайкальського краю РФ Олександра Осипова про виплати забайкальським військовим за знищені або викрадені ними в Україні танки НАТО досі не набула чинності, Міністерство праці та соціального захисту регіону вже 4 місяці погоджує її з Міністерством оборони РФ, пишуть місцеві ЗМІ.

“Постанова не готова через те, що це у взаємодії з Міністерством оборони поки вирішується питання з цим відомством, як підтверджувати факт знищення танка”, – сказав прес-секретар Міністерства праці та соціального захисту населення Забайкалля.

Раніше губернатор Олександр Осіпов встановив для військовослужбовців із Забайкалля грошову винагороду за захоплення чи знищення танків, у тому числі Leopard, які західні країни готуються поставити Україні. Губернатор пояснив, що така нагорода стане мотивацією для бійців, які «чкурнуть показати кузькину матір». Рішення глави Забайкалля схвалили у Кремлі.

Осипов пізніше припустив, що якщо регіон регіону не вистачить на премії для військових, то допоможуть жителі краю і підприємці.