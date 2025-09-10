За вбивство двох школярів на Вінниччині затримано їхнього колишнього вчителя

На Вінниччині за підозрою в подвійному вбивстві учнів 10 та 11 класів ліцею затримано 23-річного колишнього вчителя жертв. Зловмисник напав на дітей дорогою до школи.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

10 вересня вранці у місті Шаргороді Вінницької області було вбито двох школярів – учнів 10 та 11 класу місцевого ліцею.

“Зловмисник, дочекавшись дітей, які йшли до школи, раптово наніс їм колото-різані проникаючі поранення в область шиї. Діти внаслідок отриманих травм померли під час надання невідкладної медичної допомоги. Чоловік з місця події втік”, – розповіли в прокуратурі.

За даними слідства, нападником виявився місцевий житель 2002 року народження, колишній вчитель жертв.

Готується повідомлення про підозру та клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.