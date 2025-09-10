        Кримінал

        За вбивство двох школярів на Вінниччині затримано їхнього колишнього вчителя

        Галина Шподарева
        10 Вересня 2025 13:30
        читать на русском →
        Підозрюваний у вбивстві, кадр з камери спостереження / Фото: Офіс Генпрокурора
        На Вінниччині за підозрою в подвійному вбивстві учнів 10 та 11 класів ліцею затримано 23-річного колишнього вчителя жертв. Зловмисник напав на дітей дорогою до школи.

        Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

        10 вересня вранці у місті Шаргороді Вінницької області було вбито двох школярів – учнів 10 та 11 класу місцевого ліцею.

        “Зловмисник, дочекавшись дітей, які йшли до школи, раптово наніс їм колото-різані проникаючі поранення в область шиї. Діти внаслідок отриманих травм померли під час надання невідкладної медичної допомоги. Чоловік з місця події втік”, – розповіли в прокуратурі.

        За даними слідства, нападником виявився місцевий житель 2002 року народження, колишній вчитель жертв.

        Готується повідомлення про підозру та клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

        Затриманий за підозрою у вбивстві школярів на Вінниччині / Фото: Офіс Генпрокурора

