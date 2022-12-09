За розповідь про Бучу російському політику дали 8,5 років

Російського політика Іллю Яшина засудили до восьми з половиною років колонії. Суд визнав його винним у поширенні «фейків» про російську армію мародерів і гвалтівників.

Причиною для кримінальної справи проти Яшина став його квітневий стрим, у якому політик розповідав про події у Бучі під Києвом. При цьому колишній муніципальний депутат також подав позицію Міноборони РФ, але не погодився з нею. Сторона звинувачення наполягала, що він поширював завідомо неправдиву інформацію з мотивів політичної ненависті.

Ми з вами виграли цей суд, друзі. Процес замислювався як викриття «ворога народу» в моїй особі, але перетворився на антивоєнну трибуну. Цим істеричним вироком влада хоче залякати всіх нас, але за фактом лише показує свою слабкість. Ілля Яшин

Ще у травні на Яшина склали чотири адміністративні протоколи про «дискредитацію армії». Тоді ж політик заявив, що виступає проти воєнних дій в Україні, не збирається «бігати і ховатися», а також не відмовлятиметься від своїх слів. Незабаром на нього порушили кримінальну справу і відправили до СІЗО.