Економіка

За рік війни Польща надала Україні допомоги на майже 11 мільярдів євро

15 Квітня 2023 17:57
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допомога, польща

З початку великої війни Польща надала Україні допомоги на суму близько 11 млрд євро.

Про це повідомила міністр фінансів Польщі Магдалена Жецковська під час зустрічі в Atlantic Council у Вашингтоні, передає “Укрінформ“.

“Загальний обсяг видатків для України становить до 2% нашого ВВП, тобто близько 50 мільярдів злотих”, – заявила Жечковська.

Вона підкреслила, що це значна стаття в польському бюджеті, і, попри те, що Польща не отримує адекватної компенсації від ЄС за допомогу Україні, це необхідно робити, оскільки Україна бореться за своє майбутнє, цінності та свободу. 


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