Економіка

За рік росіяни через порт Маріуполя вивезли понад 180 тисяч тонн українського зерна
8 Жовтня 2024 15:45
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зерно, кабмін, окупація
Ілюстративне фото / УНІАН

За 2024 рік російські окупанти вивезли через порт Маріуполя понад 180 тисяч тонн вкраденого українського зерна.

Про це заявив прем’єр міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду. 

“Водночас росія і далі використовує продовольство як елемент агресії. Лише через порт Маріуполя цього року ворог вивіз понад 180 тис. тонн вкраденого українського зерна. Відбувається пограбування тимчасово окупованих територій для того, щоб на вкрадені гроші фінансувати загарбницьку війну”, – сказав Шмигаль.

Проте наша країна продовжує нарощувати потужності агросектору. Україна має можливість вирощувати більше ніж споживає, тож має спроможності експортувати продукцію, щоб закрити частку дефіциту у держбюджеті.

Зокрема у січні – вересні 2024 року український експорт становив майже 100 млн тонн. Це на 36% більше, ніж минулого року. За дев’ять місяців Україна експортувала стільки ж, скільки за весь минулий рік – на 28,9 млрд доларів.


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За рік росіяни через порт Маріуполя вивезли понад 180 тисяч тонн українського зерна
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