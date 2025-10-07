За побиття вчителя експрацівник харківського ТЦК отримав три роки обмеження волі

У Харкові суд оголосив вирок колишньому працівнику ТЦК та СП, який у травні під час перевірки документів побив вчителя міської школи.

Про це повідомляє Ґвара Медіа.

Колишнього працівника ТЦК та СП Сергія Воловика суд визнав винним у хуліганстві. Рішення суду – обмеження волі на три роки. Також суд задовольнив 150 тисяч моральної компенсації потерпілому.

Нагадаємо, 11 травня у Харкові стався інцидент між цивільним та працівниками ТЦК, під час якого військовий завдав чоловікові двох ударів у живіт. Як заявили у ТЦК, конфлікт виник через провокацію з боку військовозобов’язаного під час перевірки документів.

Пізніше стало відомо, що постраждалим від дій працівника ТЦК був вчитель однієї з міських шкіл. За словами мера Харкова Ігоря Терехова, чоловік мав законне право на бронь і під час зустрічі з представниками ТЦК надав відповідні документи.