За офіційними даними РФ, в Україні загинуло не менше 48 759 окупантів

Російський опозиціонер Михайло Ходорковський оприлюднив лист Мінфіну РФ, з якого можна вирахувати втрати окупантів у живій силі.

“У листі Мінфіну РФ, йдеться, що станом на 28 серпня родинам загиблих виплачено 361,4 мільярда рублів.

За кожного загиблого воїна це 7,4 мільйона рублів

‼️ Загалом це дає 48 759 підтверджених смертей

Зниклі безвісти та воїни ДНР+ЛНР не враховуються”, – написав Ходорковський у Twitter.

Як повідомлялося, за даними Генштабу на сьогоднішній день втрати ворога оцінюються у близько 52250 осіб.

