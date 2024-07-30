Суспільство

Під час удару по аеродрому “Оленья” було пошкоджено два літаки Ту-22М3, – ГУР
30 Липня 2024 19:50
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війна, гур
Стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 / Фото: ТАСС

Під час удару по військовому аеродромі “Оленья” в Мурманській області Росії було пошкоджено одразу два стратегічних бомбардувальника Ту-22М3.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов у коментарі Радіо Свобода.

“Мова йде про вибух над розташуванням літаків. Більше того, можу повідомити, що йдеться про пошкодження двох бортів Ту-22М3. І є відповідні номери бортові – борт №33 і борт №31. Борт №33 – це пробоїни верхньої частини фюзеляжу. І борт №31 – це також певні пошкодження”, – заявив Юсов.

За словами представника ГУР, відновлення цих літаків може зайняти у росіян декілька місяців, а під час атаки на аеродромі не спрацювала повітряна тривога.


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