Розклад змагань літньої Олімпіади у Парижі на 31 липня 

У середу, 31 липня, на Олімпіаді-2024 у Парижі відбудуться чергові змагання за участю українських спортсменів. Україна буде представлена у восьми видах спорту.
Розклад медальних змагань за участю українців
12:00. Стрибки у воду. Жінки. Синхронна вежа. 10 метрів. Ксенія Байло, Софія Ліскун
13:15. Академічне веслування. Жінки. Парні четвірки. Євгенія Довгодько, Катерина Дудченко, Дар’я Верхогляд, Анастасія Коженкова.
16:30. Веслувальний слалом. Жінки. Каное-одиначки. Вікторія Ус.
18:30. Спортивна гімнастика. Чоловіки. Багатоборство. Ілля Ковтун, Олег Верняєв