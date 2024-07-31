Спорт

Розклад змагань літньої Олімпіади у Парижі на 31 липня 
31 Липня 2024 07:18
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олімпіада
Ілюстративне фото / Reuters

У середу, 31 липня, на Олімпіаді-2024 у Парижі відбудуться чергові змагання за участю українських спортсменів. Україна буде представлена у восьми видах спорту. 

Розклад медальних змагань за участю українців

12:00. Стрибки у воду. Жінки. Синхронна вежа. 10 метрів. Ксенія Байло, Софія Ліскун

13:15. Академічне веслування. Жінки. Парні четвірки. Євгенія Довгодько, Катерина Дудченко, Дар’я Верхогляд, Анастасія Коженкова.

16:30. Веслувальний слалом. Жінки. Каное-одиначки. Вікторія Ус.

18:30. Спортивна гімнастика. Чоловіки. Багатоборство. Ілля Ковтун, Олег Верняєв


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