Кінець липня подарує комфортну сонячну погоду

У середу, 31 липня, в Україні очікується суха сонячна погода з +24-29 градусів вдень, вночі показники впадуть до +12-18 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

У Києві 31 липня буде сонячно, вітер – помірний та легкий, температура повітря +25 °C.

Діденко додала, що Україну покине вітряний циклон з північного сходу, втім, наближається західний антициклон.

“У серпні хвилі спеки ще будуть, але зараз насолоджуємося тим, що є – вимкнень світла поменшало, спеки поменшало, комфортної погоди із свіжим повітрям побільшало”, – написала синоптикиня.