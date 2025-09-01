За нардепа Кузнєцова внесли 8 млн гривень застави, — ЗМІ

За народного депутата Олексія Кузнєцова, який є фігурантом справи про заволодіння бюджетними коштами внесли заставу у розмірі 8 млн гривень. Кошти надійшли на рахунок Вищого антикорупційного суду України.

Про це повідомляє “Слово і діло” з посиланням на керівницю відділу комунікацій ВАКС Олесю Чемерис.

“На рахунок ВАКС надійшли 8 млн грн застави, визначені підозрюваному народному депутату України”, – сказала вона.

Нагадаємо, нардеп Олексій Кузнєцов та голова Мукачівської районної державної адміністрації Сергій Гайдай є фігурантами розслідування НАБУ та САП. За даними слідства, протягом 2024-2025 років учасники організованої групи налагодили схему системного заволодіння бюджетними коштами, виділеними органами місцевого самоврядування на потреби сил оборони.

Зокрема, одна зі схем реалізовувалася під час укладання державного контракту на постачання систем РЕБ. За укладання договору про закупівлю продукції за завищеною ціною учасники групи отримали 30% від суми контракту.