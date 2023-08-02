За минулу ніч окупанти випустили по території України 23 Шахеди 

Уночі на 2 серпня російські війська атакували Україну іранськими ударними безпілотниками “Shahed-136/131”. Сили ППО знищили 23 дрони.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Пуски “шахедів” здійснювались із трьох напрямків – Курськ, Приморсько-Ахтарськ (рф), Чауда (Крим). “Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ударних БпЛА. Більшість “шахедів” знищено на Київщині та Одещині. На жаль, частина запущених ворогом дронів уразила портову інфраструктуру в Одеській області”, — йдеться у повідомленні.