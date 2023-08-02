Суспільство

За минулу ніч окупанти випустили по території України 23 Шахеди 

2 Серпня 2023 10:25
читать на русском →
бпла, повітряні сили

Уночі на 2 серпня російські війська атакували Україну іранськими ударними безпілотниками “Shahed-136/131”. Сили ППО знищили 23 дрони.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Пуски “шахедів” здійснювались із трьох напрямків – Курськ, Приморсько-Ахтарськ (рф), Чауда (Крим). “Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ударних БпЛА. Більшість “шахедів” знищено на Київщині та Одещині. На жаль, частина запущених ворогом дронів уразила портову інфраструктуру в Одеській області”, — йдеться у повідомленні.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
2 Серпня 2023 10:05

Сили Оборони вибили окупантів з Авдіївки

2 Серпня 2023 09:06

В ООН заявили, що РФ готова повернутись до переговорів щодо “зернової угоди” – Reuters
2 Серпня 2023 08:43

Америка готує новий пакет допомоги для України
2 Серпня 2023 07:20

Ворог вночі атакував Одесу безпілотниками: є пошкодження
2 Серпня 2023 07:15

Столицю вночі атакувало понад 10 безпілотників: всі збиті

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Запад внезапно призвал Украину провести выборы в ВР и заявить свои права на русский язык

Віталій ЧЕПИНОГА

Правила Нації

Александр КИРШ

Хлев или Цивилизация: какая может быть многовекторность?

Віталій ПОРТНИКОВ

Кто там едет в Крым?

Александр КИРШ

ФСБ опосредованно направила Украине территориальные предложения от будущей российской власти

Александр КИРШ

Foreign Affairs предложили Байдену организовать замену российского руководства

усі думки