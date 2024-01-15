Суспільство

За місяць Росія виробляє близько 130 стратегічних і до 115 ракет іншого класу – ГУР

15 Січня 2024 10:43
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росія, гур, ракети

Росія станом на січень 2024 року виробляє близько 115-130 стратегічних ракет та 100-115 ракет оперативно-тактичного класу на місяць.

Про це представник Головного управління розвідки Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький повідомив у інтерв’ю РБК-Україна.

Відповідаючи на запитання про обсяги виробництва у РФ ракет із дальністю понад 350 кілометрів, Скібіцький сказав: “Наразі максимальні показники залишаються такими ж (як у жовтні минулого року – ред.) – це близько 115-130 стратегічних ракет. Однак вони можуть відрізнятись залежно від місяця. Рівень виробництва залежить від завантаження потужностей, від комплектуючих, адже дуже багато деталей – у тих же Х-101, “Кинджала”, “Калібра” – іноземного виробництва”.

За його словами, Росія багато втратила саме за рахунок того, що її підприємства, які займались постачанням комплектуючих, перебувають під міжнародними санкціями.

“А своїми аналогами вона не може покрити власні потреби. Знову ж таки, наприклад, у грудні вони взагалі не виробляли деякі види ракет – був нульовий показник – як плановий, так і фактичний”, – додав представник ГУР.

Скібіцький зазначив, що зараз росіяни намагаються тримати певний стратегічний резерв. Як правило, це близько 30% від наявних запасів.

“Яскравий приклад – з середини вересня росіяни не застосовували ні Х-101, ні “Калібр”. Відбувалось накопичення цих ракет. До того ж ми чітко розуміємо, що все вироблене відразу поставляється на поле бою. Якщо говорити про випущені крилаті ракети, то під час атак фіксувались вироби III, IV кварталу випуску. Це вкотре свідчить про те, що в них запаси не дуже великі і те, що виробляється, відразу застосовується проти нашої держави”, – зауважив представник ГУР.

За словами Скібіцького, вся лінійка – Х-31, Х-35, Х-29, Х-59 – виробляється здебільшого з російських комплектуючих.

“Крім того, це ракета зовсім іншого класу – вона не стратегічна. Це керовані авіаційні ракети. Відповідно, і цілі, для яких вони можуть застосовуватись, теж інші. Ці ракети – Х-31 і Х-59 – спрямовані насамперед на засоби протиповітряної оборони, на наші радіолокаційні станції, які необхідно уразити ворогу перед або під час завдання масованих ударів”, – наголосив представник ГУР.

Виробництво, за його словами, залежить від типу ракети. “На жаль, вони мають можливість виробляти 100-115 ракет саме цього оперативно-тактичного класу (на кшталт Х-31, Х-59 тощо)”, – додав Скібіцький.


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