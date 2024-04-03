За два тижні до теракту у “Крокус Сіті Хол” Росія була попереджена Америкою про небезпеку — WP

Уряд США повідомив російських чиновників, що “Крокус Сіті Холі” є потенційною ціллю теракту більш ніж за два тижні до нього.

Про це пише The Washington Post з посиланням на американських чиновників, знайомих з цим питанням.

“Визначення США концертного залу “Крокус” як потенційної цілі — факт, про який раніше не повідомлялося — піднімає нові питання про те, чому російська влада не вжила більш рішучих заходів для захисту цього місця, де озброєні люди вбили понад 140 осіб і підпалили будівлю”, — пише видання.

Зазначається, що високий ступінь конкретності попередження підкреслював впевненість Вашингтона, що “Ісламська держава” готує напад, який загрожує великій кількості мирних жителів, і прямо суперечить твердженням Москви, що попередження США мали надто загальний характер, щоб допомогти запобігти теракту.

Вашингтон регулярно ділиться інформацією про можливі терористичні атаки з іноземними державами, дотримуючись принципу, відомого як “обов’язок попереджати”, йдеться у публікації.

При цьому передавати противнику інформацію про конкретні цілі є незвичним кроком, розповіли виданню експерти. Адже це пов’язано з ризиком розкриття шляхів отримання США розвідданих і може поставити під загрозу розвідувальну діяльність або людські джерела. Однак інформація про підготовку теракту в концертному залі означала і потенційну загрозу для американців у Росії, пояснюється в статті.

7 березня посольство США публічно заявило, що “відстежує повідомлення про те, що екстремісти планують напади на великі зібрання в Москві, включно з концертами”, і порадило громадянам США “уникати великих зібрань протягом наступних 48 годин”.

За словами людей, знайомих з цим питанням, США поділилися своєю інформацією з Росією за день до цього публічного попередження.

Як пише видання, у Кремлі не відповіли на запитання The Washington Post про попередження щодо “Крокус Сіті Холу”. Але у вівторок голова Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив журналістам у Москві, що інформація, якою поділилися Сполучені Штати, була “занадто загальною і не дозволила повністю встановити тих, хто скоїв цей жахливий злочин”.

Наришкін заявив, що у відповідь на інформацію американської розвідки Росія “вжила відповідних заходів для запобігання” нападу. Але відео з місця події показує, що бойовики не зустріли значного опору, відзначає The Washington Post. Російські ЗМІ повідомляють, що спеціалізовані підрозділи поліції прибули лише через годину після початку стрілянини, а потім чекали більше 30 хвилин, перш ніж увійти в будівлю, а на той час нападники вже втекли.