Суспільство

За два місяці військові подали у додатку “Армія+” понад 10 тис. рапортів – Міноборони
15 Жовтня 2024 20:09
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військові, мінцифра
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Починаючи з 8 серпня 2024 року військові подали понад 10 тис. електронних рапортів у додатку “Армія+”.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, передає Інтерфакс-Україна.

За її словами, кожного дня кількість поданих рапортів зростає на 150-200.

“І це дуже хороший показник, оскільки все більше військовослужбовців відчувають переваги електронних рапортів, які не губляться і створюються швидко та без помилок, на відміну від паперових”, – додала вона.

Зазначається, що Армію+ впровадили вже більше тисячі військових частин, а в системі електронного документообігу (СЕДО) опрацьовано близько 4 тис. електронних рапортів. 

У матеріалі йдеться: кожен четвертий рапорт, опрацьований у застосунку, належить десантно-штурмовим військам.

У Міноборони також підкреслили, що наразі Армія+ має 11 видів рапортів, які поділяються на категорії: відпустка, видача направлення, направлення і на допомогу. 

Оборонне відомство акцентувало, що застосунок є безпечним: персональні дані військового не зберігаються на мобільному пристрої, а беруться із зовнішніх реєстрів, коли потужності Армії+ розгорнуті в хмарній інфраструктурі. Вона так само як і сам застосунок має атестат комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) та підключена до системи моніторингу реагування на кіберінциденти.


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