Кримінал

За доставку подарованих Києву вагонів метро переплатили 160 мільйонів гривень
3 Жовтня 2024 19:33
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київ, корупція, метро
Ілюстративне фото з відкритих джерел

КП “Київський метрополітен” завищив оплату вартості доставлення з Польщі 60 подарованих вагонів на 160 млн грн.

Про це повідомляє Державна аудиторська служба.

“Середньоринкова вартість транспортно-експедиторських послуг з організації міжнародного перевезення одного вагона метро з Варшави до Києва складає 0,5 млн грн. Натомість “Київський метрополітен” за кожен доставлений вагон заплатив 3,15 млн грн”, – ідеться в повідомленні.

За інформацією аудиторів, за транспортування всіх 60 вагонів, що прибули з Польщі, відповідно до даних бухгалтерського обліку, була здійснена повна оплата на суму 189,34 млн грн. Тоді як, за результатами досліджень відкритих джерел інформації, розрахункова вартість надання таких послуги могла становити лише близько 30 млн грн.

Також під час проведення аудиту фінансової діяльності КП “Київський метрополітен” було встановлено, що підприємство-переможець, яке доставило вагони до Києва, очевидно дебютувало у сфері транспортно-експедиторських послуг.

З’ясувалося, що впродовж 2022-2023 років воно більше нікому з учасників ринку не надавало таких послуг. Перевезення вагонів з Польщі до Києва за договорами з “Київським метрополітеном” – його єдиний досвід в цьому напрямку, стверджують аудитори.

Втім, провести зустрічну звірку аудиторам не вдалося – їх не допустили на підприємство. Через що Держаудитслужба скерувала до Національної поліції відповідний лист про сприяння.


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