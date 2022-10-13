Кримінал

За добу знищено 5 російських вертольотів та 19 дронів-камікадзе

13 Жовтня 2022 07:25
19
війна

За добу 12 жовтня зенітними ракетними підрозділами та винищувальною авіацією Повітряних Сил Збройних Сил України знищено п’ять ударних вертольотів Ка-52, 17 дронів-камікадзе «Shahed-136» та два «Zala Ланцет».

Про це повідомляється у телеграм-канали ПС ЗСУ.

“Винищувальна, бомбардувальна та штурмова авіація Повітряних Сил продовжує підтримувати наступальні дії наших підрозділів на різних напрямках, завдаючи ударів по засобах ППО противника, взводних та ротних опорних пунктах, логістиці, польових складах пально-мастильних матеріалів і боєприпасів, живій силі та скупченню військової техніки окупаційних військ”, – зазначено в повідомленні.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Путін просто вбиває, а не мститься
Юрій БУТУСОВ

У России осталась только пропаганда
Александр КИРШ

Как разоблачили блефанутого
Александр КИРШ

Смелого путин боится 
усі думки
ТОП-новини
13 Жовтня 2022 08:11
48

Вранці атаковані об’єкти критичної інфраструктури Київської області
13 Жовтня 2022 07:55
38

Вартові ісламської революції особисто керують запуском “шахедів” по цивільним об’єктам в Україні – ISW
13 Жовтня 2022 07:44
59

Подекуди ворожі підрозділи почали отримувати розпорядження щодо припинення наступальних дій
13 Жовтня 2022 07:25
19

За добу знищено 5 російських вертольотів та 19 дронів-камікадзе
13 Жовтня 2022 06:56
29

Генасамблея ООН засудила анексію українських територій Росією
Останні новини
усі новини