За добу знищено 33 БПЛА та 17 артсистем

Генштаб ЗСУ скорегував дані і надав інформацію щодо втрат рашистів на 13 жовтня.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.10 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 63800 (+420) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2511 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5167 (+11) од,
- артилерійських систем – 1556 (+17) од,
- РСЗВ – 357 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 183 (+0) од,
- літаків – 268 (+0) од,
- гелікоптерів – 240 (+6) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1182 (+33),
- крилаті ракети ‒ 316 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3935 (+9) од,
- спеціальна техніка ‒ 140 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках.
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