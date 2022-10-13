Політика

За добу знищено 33 БПЛА та 17 артсистем Генштаб ЗСУ скорегував дані і надав інформацію щодо втрат рашистів на 13 жовтня. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.10 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 63800 (+420) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2511 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 5167 (+11) од,

артилерійських систем – 1556 (+17) од,

РСЗВ – 357 (+2) од,

засоби ППО ‒ 183 (+0) од,

літаків – 268 (+0) од,

гелікоптерів – 240 (+6) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1182 (+33),

крилаті ракети ‒ 316 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3935 (+9) од,

спеціальна техніка ‒ 140 (+0). Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках. Поділитися:



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