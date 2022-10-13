Політика

За добу знищено 33 БПЛА та 17 артсистем

13 Жовтня 2022 09:03
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війна

Генштаб ЗСУ скорегував дані і надав інформацію щодо втрат рашистів на 13 жовтня.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.10 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 63800 (+420) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2511 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5167 (+11) од,
  • артилерійських систем – 1556 (+17) од,
  • РСЗВ – 357 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 183 (+0) од,
  • літаків – 268 (+0) од,
  • гелікоптерів – 240 (+6) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1182 (+33),
  • крилаті ракети ‒ 316 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3935 (+9) од,
  • спеціальна техніка ‒ 140 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках.


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