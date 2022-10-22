Харків

За добу ворог завдав по Харкову двох ударів з С-300

22 Жовтня 2022 10:31
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харків

Глава ХОВА повідомив, що протягом доби ворог обстрілював м. Харків, м. Вовчанськ, смт Дворічна та інші населені пункти в Харківському, Чугуївському, Богодухівському та Куп’янському районах області.

Пошкоджені приватні будинки, сталися пожежі.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 45-річного чоловіка в Богодухівському районі, 54-річну жінку в Куп’янському та 56-річного чоловіка в Харківському районі.

Ворог завдав 2 ракетних удари, імовірно з ЗРК С-300, по об’єкту промислової інфраструктури в м. Харків приблизно о 8:05 та о 10:15. Внаслідок цих двох ударів, за уточненими даними, поранення загалом отримали 11 людей. 1 з поранених у важкому стані, стан решти медики оцінюють як середній.

На лінії зіткнення російські окупанти намагалися піти в наступ в районі населеного пункту Тернова Липецької громади Харківського району, але зазнали втрат та відійшли. 

Протягом доби 27 піротехнічних підрозділів ДСНС продовжували гуманітарне розмінування деокупованих територій. Працювали 143 піротехніків та 53 одиниці техніки. Ними здійснено 66 залучень, обстежено та очищено територію загальною площею близько 20 га, вилучено та знешкоджено 803 вибухонебезпечних предметів.

Основні зусилля піротехнічних підрозділів направлені на розмінування об’єктів критичної інфраструктури, водо-, газо-, тепло-, електро- мереж з метою їх відновлення, а також перевірка приватного житлового сектору у Харківському, Богодухівському, Ізюмському та Чугуївському районах області. Так піротехніки за минулий день обстежили біля 21 км ліній електропередач та 1 км газопроводів.


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