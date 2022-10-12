За добу уражено 13 районів зосередження озброєння та військової техніки і 2 системи ППО ворога – Генштаб

Протягом минулої доби окупанти здійснили пуски однієї балістичної та двадцяти восьми крилатих ракет, двадцять з яких були збиті українськими підрозділами протиповітряної оборони.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Противник завдав тринадцять авіаційних ударів та здійснив понад сорок обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цих злочинних дій постраждали об’єкти та цивільне населення більш ніж сорока населених пунктів. Серед них Львів, Попівка, Чугунівка, Ладижин, Кривий Ріг, Запоріжжя, Павлоград та Нікополь. Також ворог застосував чотирнадцять іранських дронів-камікадзе для ударів по критичній інфраструктурі в Одеській та Миколаївській областях, дванадцять з цих БПЛА знищено.

“Лукашенко заявляє про готовність республіки білорусь надати допомогу російській федерації у війні проти України. Оборонно-промисловий комплекс білорусі вже задіяно у ремонті російської техніки, пошкодженої в ході бойових дій. Крім того, знято зі зберігання та відправлено в Білгородську область першу партію з двадцяти танків Т-72”, – зазначено у ранковому зведенні Генштаба.

За наявною інформацією, окупанти в Херсонській області продовжують рейдерське захоплення сільськогосподарських підприємств, проводять там інвентаризацію активів та перереєстровують їх на себе за російським законодавством.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Миколаївка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Первомайське та Красногорівка.

В результаті успішних дій Сил оборони України та через велику кількість поранених, на тимчасово окупованих територіях Луганської області спостерігається дефіцит медичних працівників. Щоб поповнити штати лікарень, самопроголошене керівництво регіону направило клопотання з проханням про відрядження медперсоналу з центральних та східних областей російської федерації.

Українська авіація протягом доби завдала п’ятнадцять ударів. Підтверджено ураження тринадцяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також двох систем протиповітряної оборони противника.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили дванадцять пунктів управління, сімнадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, чотири склади боєприпасів, а також понад двадцять інших важливих об’єктів ворога.