Політика

За добу сталося 68 бойових зіткнень – Генштаб

8 Жовтня 2023 08:56
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генштаб

Минулої доби російські війська завдали 8 ракетних і 34 авіаційних ударів, здійснили 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню позицій української армії та цивільних об’єктів України, йдеться в ранковому оперативному зведенні Генштабу ЗСУ 8 жовтня.

Загалом на фронті сталося 68 бойових зіткнень.

Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Руйнування та пошкодження зазнали об’єкти інфраструктури, зокрема зерносховища припортової інфраструктури, будівлі пансіонату в рекреаційній зоні, житлові будинки, професійно-технічне училище, зазначається у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Також повідомляється про те, що росіяни безуспішно намагалися відновити втрачені позиції у районі Андріївки на Донеччині.

Українська армія продовжує наступальну операцію на мелітопольському та бахмутському напрямках.


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