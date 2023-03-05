За добу росіяни втратили 930 військових і 5 танків

За минулу добу Сили оборони знищили ще 930 загарбників, 5 ворожих танків та іншу техніку окупантів.
За повідомленням Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.03.23 орієнтовно склали:
- близько 153120 (+930) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3414 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6692 (+9) од,
- артилерійських систем – 2426 (+12) од,
- РСЗВ – 488 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 248 (+1) од,
- літаків – 302 (+0) од,
- гелікоптерів – 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2071 (+5),
- крилаті ракети ‒ 873 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5299 (+10) од,
- спеціальна техніка ‒ 232 (+2).
Дані уточнюються.
Авіація Сил оборони за добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 удари по зенітно-ракетних комплексах, 1 – по складу боєприпасів противника та 1 – по автомобільному мосту. Також, наші захисники збили 4 розвідувальних і ударних БпЛА різних типів.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 райони зосередження противника, 2 позиції зенітно-ракетних комплексів, а також 2 станції РЕБ ворога.
З метою поповнення масштабних втрат в живій силі, противник продовжує проводити приховану мобілізацію на тимчасово окупованій території України. Зокрема, в Горлівці Донецької області, з 5 березня планується розпочати чергову хвилю мобілізації місцевих жителів до лав російських окупаційних військ.