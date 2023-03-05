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За добу росіяни втратили 930 військових і 5 танків

5 Березня 2023 12:11
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втрати ворога

За минулу добу Сили оборони знищили ще 930 загарбників, 5 ворожих танків та іншу техніку окупантів.

За повідомленням Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.03.23 орієнтовно склали:

  • близько 153120 (+930) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 3414 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6692 (+9) од,
  • артилерійських систем – 2426 (+12) од,
  • РСЗВ – 488 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 248 (+1) од,
  • літаків – 302 (+0) од,
  • гелікоптерів – 289 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2071 (+5),
  • крилаті ракети ‒ 873 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5299 (+10) од,
  • спеціальна техніка ‒ 232 (+2).

Дані уточнюються.

Авіація Сил оборони за добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 удари по зенітно-ракетних комплексах, 1 – по складу боєприпасів противника та 1 – по автомобільному мосту. Також, наші захисники збили 4 розвідувальних і ударних БпЛА різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 райони зосередження противника, 2 позиції зенітно-ракетних комплексів, а також 2 станції РЕБ ворога.

З метою поповнення масштабних втрат в живій силі, противник продовжує проводити приховану мобілізацію на тимчасово окупованій території України. Зокрема, в Горлівці Донецької області, з 5 березня планується розпочати чергову хвилю мобілізації місцевих жителів до лав російських окупаційних військ.


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