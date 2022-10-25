За добу російські війська втратили 21 танк, 26 броньовиків і 480 орків

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02 по 25.10.
Орієнтовно вони склали:
- особового складу ‒ близько 68420 (+480) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2611 (+21) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5321 (+26) од,
- артилерійських систем – 1674 (+1) од,
- РСЗВ – 377 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 190 (+1) од,
- літаків – 271 (+1) од,
- гелікоптерів – 248 (+3) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1372 (+2),
- крилаті ракети ‒ 350 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4054 (+10) од,
- спеціальна техніка ‒ 149 (+0).
Дані уточнюються.
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