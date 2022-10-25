Політика

За добу російські війська втратили 21 танк, 26 броньовиків і 480 орків Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02 по 25.10. Орієнтовно вони склали: особового складу ‒ близько 68420 (+480) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2611 (+21) од,

бойових броньованих машин ‒ 5321 (+26) од,

артилерійських систем – 1674 (+1) од,

РСЗВ – 377 (+2) од,

засоби ППО ‒ 190 (+1) од,

літаків – 271 (+1) од,

гелікоптерів – 248 (+3) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1372 (+2),

крилаті ракети ‒ 350 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4054 (+10) од,

спеціальна техніка ‒ 149 (+0). Дані уточнюються. Поділитися:



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