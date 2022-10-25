Політика

За добу російські війська втратили 21 танк, 26 броньовиків і 480 орків

25 Жовтня 2022 09:22
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війна

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02 по 25.10.

Орієнтовно вони склали:

  • особового складу ‒ близько 68420 (+480) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2611 (+21) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5321 (+26) од,
  • артилерійських систем – 1674 (+1) од,
  • РСЗВ – 377 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 190 (+1) од,
  • літаків – 271 (+1) од,
  • гелікоптерів – 248 (+3) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1372 (+2),
  • крилаті ракети ‒ 350 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4054 (+10) од,
  • спеціальна техніка ‒ 149 (+0).

Дані уточнюються.


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