Відсьогодні можна буде спостерігати за польотом “комети століття”

У найближчі пару тижнів у любителів спостережень за зірками буде можливість побачити найбільш вражаючу комету року.

Комета A3, також відома як Tsuchinshan-ATLAS, стала відома як «комета століття» серед астрономів, настільки яскравою і помітною вона може бути.

Жителі південної півкулі вже встигли її побачити, але з суботи, коли комета наблизиться до Землі на відстань близько 44 мільйонів миль, її можна буде побачити і в північній півкулі, передає Sky News.

Що ж являє собою комета A3 і наскільки велика ймовірність того, що ми зможемо її добре розгледіти?

Комета була відкрита в січні 2023 року двома обсерваторіями – китайською обсерваторією Цучіншань (Пурпурова гора) і південноафриканською ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) – і названа на їхню честь.

Комета перетинає внутрішню частину Сонячної системи приблизно раз на 80 000 років, тож востаннє її було видно із Землі, коли по планеті ходили неандертальці.

За словами доктора Роберта Мессі з Королівського астрономічного товариства (RAS), хмара Оорта розташована на «неймовірно великій» відстані від Землі, набагато далі, ніж звичні нам планети й астероїди.

Хмара Оорта – це гігантська сферична оболонка, що оточує нашу Сонячну систему, в якій перебувають мільярди об’єктів, включно з кометами.

Комета була видна з 27 вересня по 2 жовтня, але більше шансів побачити її буде з 12 по 30 жовтня.

Астроном НАСА Білл Кук сказав, що найкраще «вибрати темну точку огляду відразу після настання повної темряви і дивитися на південний захід».

«І насолоджуйтеся краєвидом», – додав він, тому що до початку листопада комета знову зникне на найближчі 800 століть.

Доктор Массі попередив, що «комета століття» може виявитися не більше ніж просто назвою.

За його словами, це буде «красива комета», але, ймовірно, менш помітна, ніж NEOWISE 2020 року або Hale-Bopp наприкінці 1990-х років, а багато звіздарів пам’ятають останню як «дійсно яскравий об’єкт».

Кук сказав, що комети часто важко передбачити, тому що це протяжні об’єкти.

За його словами, якщо в них багато розсіювання в прямому напрямку, то сонячне світло сильніше відбивається від газу і сміття в хвості комети і її комі і спостерігачам буде легше їх побачити.

Доктор Массі радить використовувати «хорошу DSLR (цифрову однооб’єктивну дзеркальну) камеру» і спробувати зробити кілька експозицій, як це роблять багато астрофотографів.

За його словами, якщо у вас є хороша камера мобільного телефону і невеликий телескоп, ви можете «притиснути мобільний телефон до окуляра телескопа і спробувати зробити знімок таким чином».

Доктор Массі сказав, що цей метод «добре працює з такими кометами, як NEOWISE, і може спрацювати з цією, залежно від того, наскільки вона яскрава».

«А якщо її дійсно легко помітити, то можна взяти мобільний телефон, спертися на що-небудь і просто навестися і зняти», – додав він.